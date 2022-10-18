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Повітряні сили знищили 6 "шахедів", 5 крилатих ракет та штурмовик Су-25

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Повітряні сили знищили 6 "шахедів", 5 крилатих ракет та штурмовик Су-25

Фото: Прокуратура Харківської області

Силами та засобами Повітряних Сил збито 12 повітряних цілей.

У вівторок, 18 жовтня Повітряні сили ЗСУ знищили 6 іранських "шахедів", 5 крилатих ракет та російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.    

Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години ранку, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.

Також військовослужбовцями ПвК "Південь" уночі знищено п’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" збито чотири крилаті «Калібр» та один дрон-камікадзе, а зенітниками повітряного командування "Центр" – крилату ракету Х-101/Х-555.

Нагадаємо, окупанти отримали наказ захопити місто Бахмут на Донеччині до кінця цього місяця.

За даними Генштабу, станом на 18 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 65 850 осіб. 

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