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Повітряні сили знищили безпілотник окупантів на Миколаївщині

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Повітряні сили знищили безпілотник окупантів на Миколаївщині

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Сьогодні вранці ЗСУ знищили ворожий безпілотник.

Вранці, 26 червня, військові повітряного командування "Південь" виявили та знищили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії у Миколаївській області.  

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь.

Там також попередили, що загрози ракетних ударів залишаються, та просять дотримуватись правил безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки ранкового обстрілу житлового будинку у Києві (фото, відео).

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