Повітряні сили знищили безпілотник окупантів на Миколаївщині

Сьогодні вранці ЗСУ знищили ворожий безпілотник.
Вранці, 26 червня, військові повітряного командування "Південь" виявили та знищили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії у Миколаївській області.
Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь.
Там також попередили, що загрози ракетних ударів залишаються, та просять дотримуватись правил безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.
Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки ранкового обстрілу житлового будинку у Києві (фото, відео).
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