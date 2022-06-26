Повітряні сили знищили безпілотник окупантів на Миколаївщині

Сьогодні вранці ЗСУ знищили ворожий безпілотник.

Вранці, 26 червня, військові повітряного командування "Південь" виявили та знищили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії у Миколаївській області.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь.

Там також попередили, що загрози ракетних ударів залишаються, та просять дотримуватись правил безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки ранкового обстрілу житлового будинку у Києві (фото, відео).

Читайте також: