Повітряні сили знищили безпілотник окупантів, вартість якого оцінюється в 7 млн доларів

Повітряні сили знищили безпілотник окупантів, вартість якого оцінюється в 7 млн доларів

Загалом, за добу, 2 травня, українським захисникам вдалося ліквідувати щонайменше вісім повітряних цілей окупантів.

Пілотована авіація ворога протягом минулої доби фактично не входила у зону дії української ППО. Противник продовжує завдавати ракетних ударів та використовувати безпілотники.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Утім, українські захисники успішно їх ліквідують. Протягом минулої добу ЗСУ знищили вісім безпілотників окупантів: сім "Орлан-10" та один "Форпост". До слова, вартість одного безпілотника "Форпост" оцінюється в 7 млн доларів.

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"Авіація Повітряних Сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі рашистів різними видами озброєння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 травня українські захисники знищили 10 безпілотників "Орлан-10", які здебільшого ворог використовує для ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії.

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