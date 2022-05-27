Повітряні сили знищили кілька одиниць авіації окупантів: подробиці бою в небі

Повітряні сили знищили кілька одиниць авіації окупантів: подробиці бою в небі

Протягом 27 травня Повітряні сили ЗСУ знищили російські літак, вертоліт, безпілотник та ротно-тактичну групу у Херсонській та Харківській областях.

Так, вдень у небі над Херсонською областю українським винищувачем МіГ-29 було збито російський винищувач Су-35 із складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25, які завдавали ударів по ворожих військах у Херсонській області. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Саме його і знищив український МіГ-29.

"Перехоплений радіообмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух", – зазначається в повідомленні.

Водночас у Харківській області військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК "Перун" збили бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

А на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила безпілотник окупантів "Орлан -10".

Тож за підсумками доби уражено: літак Су-35, вертоліт Ка-52, БпЛА "Орлан-10" та ротно-тактичну групу окупантів.

Нагадаємо, 27 травня ЗСУ знищили російський командний пункт у Донецькій області.

Українські військові знищили російський вертоліт "Алігатор" в районі Ізюма

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