Повітряні сили знищили на півдні 15 дронів-камікадзе, на сході – три крилаті ракети

Ворожі дрони знищили на Одеською та Миколаївською областями.
Повітряні сили України 17 жовтня збили п'ятнадцять дронів-камікадзе та три крилаті ракети.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.
"17 жовтня від 03:30 по 06:50, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито п'ятнадцять дронів: шість над Одещиною та дев’ять над Миколаївщиною", - йдеться у повідомленні.
Загалом на південному напрямку у нічний час від 16 по 17 жовтня знищено 26 "Shahed-136"
Також ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети були знищені зенітними ракетними підрозділами повітряного.
Нагадаємо, над ранок у понеділок, 17 жовтня, столицю України ворог атакував дронами-камікадзе. У Києві було чутно кілька вибухів, згодом у центрі міста над однією з будівель здійнялися клуби диму.
Читайте також:
- Забагато охочих здатися в полон: РФ намагається заблокувати український сайт "Хочу жити"
- Кличко показав уламок одного з дронів, яким зранку росіяни атакували Київ (фото)
- РФ завдала ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури у Сумській області, є постраждалі - ОВА