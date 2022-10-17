Повітряні сили знищили на півдні 15 дронів-камікадзе, на сході – три крилаті ракети

Ворожі дрони знищили на Одеською та Миколаївською областями.

Повітряні сили України 17 жовтня збили п'ятнадцять дронів-камікадзе та три крилаті ракети.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

"17 жовтня від 03:30 по 06:50, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито п'ятнадцять дронів: шість над Одещиною та дев’ять над Миколаївщиною", - йдеться у повідомленні.

Загалом на південному напрямку у нічний час від 16 по 17 жовтня знищено 26 "Shahed-136"

Також ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети були знищені зенітними ракетними підрозділами повітряного.

Нагадаємо, над ранок у понеділок, 17 жовтня, столицю України ворог атакував дронами-камікадзе. У Києві було чутно кілька вибухів, згодом у центрі міста над однією з будівель здійнялися клуби диму.

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