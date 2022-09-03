Повітряні Сили ЗСУ на Донеччині знищили черговий гелікоптер російських окупантів

ПС ЗСУ продовжують нищити окупанта у повітрі.
У Донецькій області 3 вересня Повітряні Сили Збройних Сил України знищили черговий гелікоптер російських окупантів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі ПС ЗСУ.
Так, близько 10.30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост".
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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