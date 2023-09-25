Повітряні сили ЗСУ попередили про рух "шахедів" і активність авіації РФ: де загроза

На півночі виявили ворожі БПЛА, а на півдні - загроза від російської авіації.
Увечері, 25 вересня, на східному та південно-східному напрямках було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації.
Про це передають Повітряні сили України.
"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", - йдеться в повідомленні.
Тим часом на Сумщині виявили групу ворожих БпЛА, які рухаються у південно-західному напрямку (курс може змінюватись).
Станом на 22:22 повітряна тривога оголошена у Запорізькій, Чернігівській та Сумській областях.
Нагадаємо, що у Миколаєві було оголошено повітряну тривогу.
Раніше повідомлялося, що ввечері 25 вересня в окупованому Криму лунала повітряна тривога. Місцеві повідомляли про вибухи у Севастополі та Джанкої. Окупанти зі страху підняли свою авіаці в Криму.
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