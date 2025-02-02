Чи справді удар РФ по Одесі коригував "Орлан-10": військові відповіли

У Повітряних Силах наголошують, що сучасні російські ракетні удари не потребують коригування з безпілотників.

Повітряне командування "Південь" спростувало інформацію про те, що російський безпілотник "Орлан-10" коригував удар по Одесі 31 січня і що цього можна було уникнути, якби БпЛА знищили раніше.

Як повідомили в Повітряних Силах, росіяни завдали удару трьома ракетами "Іскандер-М" за завчасно визначеними координатами. Обстріл по історичному центру Одеси тривав з 19:15 до 20:05. Водночас у соцмережах почали ширитися твердження, що удари нібито коригував безпілотник, який літав прямо над містом.

Що відомо про "Орлан-10" у той день?

За офіційними даними, 31 січня в зоні півдня України спостерігалася щільна низька хмарність (від 90 до 3600 м). "Орлан-10" був зафіксований не над Одесою, а в акваторії Чорного моря, приблизно за 25-30 км від узбережжя.

Маршрут БпЛА "Орлан-10" над Чорним морем. / Фото: Повітряне командування "Центр"

У Повітряних Силах наголошують, що сучасні російські ракетні удари не потребують коригування з безпілотників. "Орлан-10" зазвичай використовується для відеофіксації наслідків ударів та аналізу роботи української ППО.

Безпілотник був знищений

Українські оператори РЛС відстежували маршрут "Орлана-10" протягом усього польоту. Коли це стало можливим, БпЛА ліквідували розрахунком дронів-перехоплювачів FPV у районі Коблево.

За 2024 рік Повітряне командування "Південь" виявило та знищило 106 розвідувальних дронів "Орлан-10", з них 75 – в межах Одеської області.

У командуванні закликали не поширювати неперевірену інформацію, яка може дезінформувати суспільство та послаблювати довіру до сил оборони. Також наголосили, що робота над вдосконаленням системи протиповітряної оборони триває, зокрема активно впроваджується методика "дрон на дрон".

Нагадаємо, момент ракетного удару по центру Одесі потрапив на відео. Внаслідок обстрілу вулиці в центральній частині міста всипані уламками.