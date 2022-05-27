Повітряні сили ЗСУ у небі над Херсонщиною збили російський винищувач

Су-35 полював за літаками української штурмової авіації.
Повітряні сили Збройних сил України збили російський винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.
"Сьогодні, 27 травня, близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, у період від 24 лютого до 27 травня було збито 206 російських літаків.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що світ готується до ймовірного застосування Росією тактичної ядерної зброї.
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