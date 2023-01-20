Повітряні сили ЗСУ збили два російських безпілотники "Мерлин-ВР" та "Орлан-10"

Ворожі дрони збито 20 січня на південному та східному напрямках.

Сили оборони України знищили два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у своєму Telegram.

"20 січня 2023 року у другій половині дня на південному та східному напрямку збито два російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлин-ВР" та "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі 20 січня повідомили, що російські окупанти наступають на трьох напрямках та нарощують інтенсивність застосування авіації.

Мапа війни на 20 січня: пекло на двох напрямках, на інших - сюрпризи для росіян

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