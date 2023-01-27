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Повітряні сили ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на сході

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Повітряні сили ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на сході

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Завдання виконали бійці зі складу повітряного командування "Південь".

Повітряні сили ЗСУ знищили на сході держави 27 січня російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Ворожу ціль знищили бійці зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика.

"27 січня 2023 року на східному напрямку підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу ЗСУ, українські захисники за період повномасштабної війни знищили 292 російські літаки та 283 гелікоптери ворога.

Зокрема, в Нацгвардії розповіли, як 26 січня на Бахмутському напрямку харківські бійці за допомогою  ПЗРК "Ігла" знищили російський гелікоптер Мі-24 і ще один такий самий підбили.

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Дата публікації
Перегляди
1277
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