Повітряні сили ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на сході

Повітряні сили ЗСУ знищили на сході держави 27 січня російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Ворожу ціль знищили бійці зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика.

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"27 січня 2023 року на східному напрямку підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу ЗСУ, українські захисники за період повномасштабної війни знищили 292 російські літаки та 283 гелікоптери ворога.

Зокрема, в Нацгвардії розповіли, як 26 січня на Бахмутському напрямку харківські бійці за допомогою ПЗРК "Ігла" знищили російський гелікоптер Мі-24 і ще один такий самий підбили.

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