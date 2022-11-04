Повітряні сили ЗСУ збили три російські крилаті ракети

Одна з них була збила над Херсонщиною, друга – над Миколаївщиною.

У п’ятницю, 4 листопада, українські військові збили три ворожі крилаті ракети.

Про це повідомляють Повітряні командування "Центр" та "Південь" у Facebook.

Зазначається, що на південному напрямку військовослужбовці одного з розрахунків переносного зенітно-ракетного комплексу збили одну ракету росіян.

"Близько 16:00 військовослужбовці одного із розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання на Південному напрямку, влучно вразили крилату ракету ворога", – йдеться в повідомленні командування "Центр".

Ще дві збиті ракети – результат роботи протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

"4 листопада, близько 16:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря", – зазначають у командуванні.

В командуванні уточнили, що одна крилата ракета була збила над Херсонщиною, а інша – над Миколаївщиною.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують помирати в Україні. В Генштабі повідомили про ураження адміністративної будівлі в Голій Пристані Херсонської області. Загинули 18 росіян, ще двоє отримали поранення.