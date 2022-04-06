Частина ракет була випущена з Білорусі.

Протягом вівторка, 5 квітня, Повітряні Сили ЗСУ збили вісім крилатих ракет російських окупантів, зокрема і які були випущені з території Білорусі.

"Ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі. Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет", - ідеться в повідомленні командування Повітряних Сил ЗСУ.

Там додали, що "авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах".

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

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