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Повітряні Сили ЗСУ збили вісім крилатих ракет російських окупантів

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Повітряні Сили ЗСУ збили вісім крилатих ракет російських окупантів

Ілюстративне фото / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Частина ракет була випущена з Білорусі.

Протягом вівторка, 5 квітня, Повітряні Сили ЗСУ збили вісім крилатих ракет російських окупантів, зокрема і які були випущені з території Білорусі.

"Ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі. Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет", - ідеться в повідомленні командування Повітряних Сил ЗСУ.

Там додали, що "авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах".

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