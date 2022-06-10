Повітряні сили ЗСУ знищили ювілейну – 500-ту – ціль окупантів

Зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ 10 червня знищили 500-ту повітряну ціль російських військ. Цією ціллю виявився безпілотник "Орлан-10".

Загалом протягом доби українські зенітники збили два безпілотника "Орлан-10". Ще два БПЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді".

"Ювілейною ціллю виявився черговий БпЛА російських загарбників "Орлан-10". Розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині не часті гості на підконтрольній Збройним силам території", – зауважив Ігнат.

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Він також розповів, що ударна авіація Повітряних сил традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці окупантів. Так, цього ж дня було знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків загарбників.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ вперше знищили на фронті велику кількість сирійських найманців.