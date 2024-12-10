Повітряні тривоги можуть стати частішими в двох областях України: з чим це пов'язано

Тривоги можуть стати частішими через навчання в Білорусі.

Волинська та Рівненська області можуть зіткнутися з частішими повітряними тривогами.

Про це повідомив ексмер Рівного Олександр Третяк.

Небезпека пов'язана з військовими навчаннями, які проходять в Білорусі до 31 грудня.

"Відповідно на території Рівненської та Волинської областей ймовірно буде частіше повітряна тривога. Зважайте на це, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

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