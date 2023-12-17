Повітряні тривоги, обстріли та вибухи: як минула ніч у регіонах України

На жаль, є загиблі.

Ніч у регіонах України була неспокійною.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина: нічна тривога, без наслідків.

Хмельниччина: вночі під час сигналу повітряної тривоги в межах області сили ППО знешкодили 2 БпЛА типу "Shahed". Уламки одного з них пошкодили приватний будинок, внаслідок чого сталось загоряння даху будинку. Інформація щодо травмованих та загиблих не надходила. Дані уточнюються.

Кіровоградщина: неподалік обласного центру внаслідок падіння крилатої ракети зруйновано пустий резервуар. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (7 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із артилерії, мінометів.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 9 мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів.

Запорізька область: росіяни завдали 174 удари по 21 населеному пункту області. 129 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст і сіл.

Внаслідок обстрілу села Гуляйпільське поранення отримали місцеві жителі – 55-річна жінка та 73-річний чоловік. Їх оперативно доправлено до лікувальної установи.

Надійшло повідомлення про пошкодження об'єкту соціальної інфраструктури в результаті ворожої атаки.

Дніпропетровщина: вночі агресор двічі бив по Нікопольщині. Потерпали від ворожої артилерії районний центр і Покровська сільська громада.

Вчора ворог бив по Нікопольщині. Застосував 7 дронів-камікадзе і 4 рази обстрілював з артилерії. Цілив по Марганецькій і Червоногригорівській громадах, найбільше дісталося Нікополю.

Постраждали три чоловіка. Всі перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджені п'ятиповерхівка та 5 приватних будинків. Понівечені 2 господарські споруди, екскаватор, лінії електропередач. Без світла понад 100 родин.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Внаслідок ворожого артобстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння, господарча споруда. Без постраждалих.

Луганщина: минулої доби росіяни здійснили атаки на Куп’янському напрямку, зокрема й на Стельмахівку.

Чергові їхні спроби завершилися невдачею й у Серебрянському лісі. Там вони штурмували за підтримки авіації. За добу противник здійснив 127 обстрілів (534 снаряди).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби -11 населених пунктів. Пошкоджено 28 житлових будинків (з них 8 – багатоквартирні), гараж, 4 цивільних автомобіля, магазин, центр культури, складське приміщення.

На Донеччині за добу: один загиблий та 3 поранених.

Миколаївщина: вчора протягом дня ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина: вночі російські терористи атакували область ударними безпілотниками. Загинула людина. Сили протиповітряної оборони на Одещині збили 9 БпЛА типу "Shahed-136".

Один із збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. Відбулося руйнування з подальшим загоранням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи. Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблу людину.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 96 обстрілів (577 снарядів), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (40 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області, 2 адмінбудівлі, навчальний заклад та територію парку у Херсоні. Над деокупованою територією області збито 7 повітряних цілей противника типу "Шахед".

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну. Сили ППО України збили всі 20 "Шахедів" і ракету Х-59.

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