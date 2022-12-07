Повітряні тривоги та загроза атаки "шахідами": головні новини ночі 7 грудня 2022

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Головні новини ночі 7 грудня 2022:
- Уночі частину України охопили повітряні тривоги. Читати далі –>
- На російському військовому аеродромі в Енгельсі пролунала повітряна тривога. Читати далі –>
- Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, а на Житомирщині була небезпека застосування дронів-камікадзе. Читати далі –>
- У Пентагоні переконують, що США не заважають Україні розвивати власний ударний потенціал на великій відстані. Читати далі –>
- Блінкен запевнив у двопартійній підтримці України в Конгресі США. Читати далі –>
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