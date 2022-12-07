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Повітряні тривоги та загроза атаки "шахідами": головні новини ночі 7 грудня 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2936
Час на прочитання
1 хв
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Повітряні тривоги та загроза атаки "шахідами": головні новини ночі 7 грудня 2022

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 7 грудня 2022:

  • Уночі частину України охопили повітряні тривоги. Читати далі –>
  • На російському військовому аеродромі в Енгельсі пролунала повітряна тривога. Читати далі –>
  • Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, а на Житомирщині була небезпека застосування дронів-камікадзе. Читати далі –>
  • У Пентагоні переконують, що США не заважають Україні розвивати власний ударний потенціал на великій відстані. Читати далі –>
  • Блінкен запевнив у двопартійній підтримці України в Конгресі США. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2936
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