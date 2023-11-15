Повітряні тривоги в Україні стали довшими: до чого тут російські МіГи

Тривалість оголошених повітряних тривог в Україні тепер суттєво збільшилась. Якщо раніше через МіГи повітряна тривога лунала 20 хвилин, то зараз – від 2 до 3,5 годин.

Чому повітряна тривога довга і до чого готуватися українцям, пояснює ТСН.ua.

Ситуація насамперед пов'язана з російськими винищувачами Міг-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Тож коли вони злітають на території РФ, повітряна тривога оголошується на всій території України.

Це зумовлено тим, що "Кинджали" здатні летіти зі швидкістю, яка в 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті. Вони значно швидші, ніж "Калібри" та "Іскандери", а дальність польоту ракети сягає 2000 км.

Раніше росіяни відпрацьовували переважно зліт та посадку МіГів, і тривога лунала всього 20 хвилин. Також були 1,5-годинні тривоги - це час, коли МіГ-31 літає, поки не витратить усе пальне, і повертається на базу.

Тепер ворог ставить перед собою інше завдання — відпрацювання дозаправки в повітрі. Про це кажуть у Повітряних силах. Таким чином час перебування МіГа у повітрі зростає удвічі. Відповідно, зростає й тривалість тривог, і нині це понад 2,5 години. А коли таких дозаправок кілька - тривоги можуть лунати і по 5 годин.

Як дозаправляють МіГ-31К у повітрі: відео

Як МіГи дозаправляються у повітрі: відео

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