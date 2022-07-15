Повітряний простір Білорусі охороняє літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У - Генштаб

Повітряний простір Білорусі охороняє літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.
На кордоні України з Білоруссю відзначено чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Він охороняє повітряний простір республіки.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“На Волинському та Поліському напрямках, у повітряному просторі республіки білорусь, відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Маріуполі під час жорстоких боїв з росіянами українські захисники знищили понад шість тисячі окупантів.
Читайте також:
- "Звернули з безпечного шляху": на Сумщині двоє чоловіків у авто підірвалися на міні
- На Одещині на морському пляжі стався вибух - чоловікові відірвало голову
- ЗСУ за допомогою HIMARS знищили вже понад 30 логістичних воєнних об'єктів окупантів