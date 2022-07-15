Повітряний простір Білорусі охороняє літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У - Генштаб

На кордоні України з Білоруссю відзначено чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Він охороняє повітряний простір республіки.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Також читайте Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання поблизу кордонів України

“На Волинському та Поліському напрямках, у повітряному просторі республіки білорусь, відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Маріуполі під час жорстоких боїв з росіянами українські захисники знищили понад шість тисячі окупантів.

Читайте також: