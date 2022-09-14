У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунав вибух

Пізно ввечері середи, 14 вересня, на території Черкаської області пролунав звук, як повідомляють місцеві жителі, подібний до вибуху.
Варто зазначити, що зараз триває повітряна тривога лише в Черкаській області. В усіх інших регінонах України спокійно. Тривога на Черкащині розпочалася о 22:08 та уже триває 23 хвилини.
Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.
За їхніми словами, ймовірно, збили безпілотник.
Що це був за вибух - наразі невідомо. Офіційної інформації від представників влади поки немає.
Нагадаємо, Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг. Під час тривои у місто прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.
Внаслідок атаки Росії без води декілька районів міста. Окупанти били цілеспрямовано по гідротехнічним спорудам.
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