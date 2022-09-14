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У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунав вибух

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У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунав вибух

Фото: Associated Press

Пізно ввечері середи, 14 вересня, на території Черкаської області пролунав звук, як повідомляють місцеві жителі, подібний до вибуху.

Варто зазначити, що зараз триває повітряна тривога лише в Черкаській області. В усіх інших регінонах України спокійно. Тривога на Черкащині розпочалася о 22:08 та уже триває 23 хвилини.

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.

За їхніми словами, ймовірно, збили безпілотник. 

Що це був за вибух - наразі невідомо. Офіційної інформації від представників влади поки немає.

Мапа повітряних тривог / ©
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг. Під час тривои у місто прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.

Внаслідок атаки Росії без води декілька районів міста. Окупанти били цілеспрямовано по гідротехнічним спорудам

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
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