"Повна анархія відбувається": мер Енергодара повідомив про напади окупантів на мирне населення

Попри це у місті є світло, опалення та вода.

В Енергодарі окупанти нападають на мирне населення, а також відключили систему оповіщення, яка попереджала містян про повітряну загрозу.

Про це під час інформаційного телемарафону 15 березня повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"У нас немає можливості навіть передбачити, що, коли і де там відбувається… Окупанти їздять по місту вдень, перевіряють автомобілі, трощать переднє скло, якщо воно затоноване, відбирають мобільні пристрої. Вже є випадки нападів на мирне населення. Повна анархія відбувається", - розповів мер.

Крім того, Орлов наголосив , що настрої жителів Енергодару не змінилися.

"Патріотична позиція навіть укріпилася, бо ми бачимо, що це за люди і що вони роблять. Сподіваємося, що ми якнайшвидше переможемо, будемо все це відновлювати і повернемося до нормального життя!", - резюмував він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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