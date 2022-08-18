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Повна деокупація до кордонів 1991 року: Данілов заперечив будь-який територіальний компроміс з РФ

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Повна деокупація до кордонів 1991 року: Данілов заперечив будь-який територіальний компроміс з РФ

Фото: прес-служба РНБО

Україні потрібна лише перемога

Україна не піде на компроміс з Росією та кремлівською владою.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов у Twitter у четвер, 18 серпня.

За його словами, такий крок просто відкладе війну на майбутнє. Україні потрібна лише повна деокупація до кордонів 1991 року.

"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах"", - зазначив Данілов.

Раніше Володимир Зеленський закликав генсека ООН задіяти всі механізми організації для звільнення українських полонених.

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Дата публікації
Перегляди
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