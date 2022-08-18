Повна деокупація до кордонів 1991 року: Данілов заперечив будь-який територіальний компроміс з РФ

Україна не піде на компроміс з Росією та кремлівською владою.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов у Twitter у четвер, 18 серпня.

За його словами, такий крок просто відкладе війну на майбутнє. Україні потрібна лише повна деокупація до кордонів 1991 року.

Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України?



Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з кремлем - це війна, відкладена на майбутнє.



Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському «колосу на глиняних ногах». — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 18, 2022

"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах"", - зазначив Данілов.

Раніше Володимир Зеленський закликав генсека ООН задіяти всі механізми організації для звільнення українських полонених.

Читайте також: