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Повна деокупація Миколаївської області: у ЗСУ натякають на хороші новини

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Повна деокупація Миколаївської області: у ЗСУ натякають на хороші новини

Ситуація на Кінбурнській косі залишається складною.

Сили оборони, найімовірніше, вже невдовзі зможуть звільнити від загарбників Кінбурнську косу, яка є єдиною окупованою територією Миколаївської області.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Freedom.

За її словами, ситуація на Кінбурнській косі залишається складною - російські військові перекидають туди сили по сухопутній ділянці.

"Але ми продовжуємо свою роботу і я впевнена, що дуже скоро зможемо звітувати і озвучити те, що Миколаївська область повністю деокупована", - сказала Гуменюк.

Звільнення Кінбурнської коси: що відомо

Також стало відомо, що з території Кінбурнської коси в Миколаївській області російські окупанти вивезли 37 цивільних. Людей "евакуювали" проти їхньої волі.

Нагадаємо, ЗСУ поки не встановили контроль над Кінбурнською косою. Росіяни здійснюють там перегрупування. Попри це, ситуація на Кінбурнській косі є контрольованою.

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Дата публікації
Перегляди
2913
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