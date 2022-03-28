Повна машина зброї: у Дніпрі на проспекті затримали чоловіка (фото)

Вдома у чоловіка також знайшли зброю.

У Дніпрі на Слобожанському проспекті затримали 60-річного чоловіка, який перевозив на автівці зброю та боєприпаси. У нього вилучили автомати АКС-74, набої, гранати "Ф1", "РГД" та запали.

Про це 28 березня повідомили в Національній поліції України.

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Відомо, що поліцейські зупинили Hyundai Tucson в Амур-Нижньодніпровському районі. Під час огляду салону правоохоронці виявили сумку, в якій знаходилась автоматична зброя: 5 автоматів АКС-74, 6 магазинів до них, один з яких споряджений 30 набоями та папери з чорновими записами.

Під час обшуку вдома у 60-річного чоловіка поліцейські вилучили ще магазини до автомата АКС-74, 110 набоїв, 6 гранат Ф1, 2 гранати РГД та 8 запалів.

В поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

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www.facebook.com/Національна поліція України

www.facebook.com/Національна поліція України

www.facebook.com/Національна поліція України

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