Повна окупація Донбасу до літа: військовий пояснив, чому Путін вчепився за регіон

Росія поспішає завершити повну окупацію Донбасу до літа, щоб видати це за перемогу у війні. Український військовий Кирило Сазонов пояснив, як президент РФ Володимир Путін планує «зберегти обличчя» та вийти з війни.

Про це військовослужбовець ЗСУ написав на своїй Facebook-сторінці.

«Повна окупація Донбасу. Встигнути до літа. Кремлю потрібно отримати повний контроль над Донецькою областю», ­– йдеться в дописі.

За словами Сазонова, силовий шлях для Росії є надто тривалим і витратним, тоді як дипломатичні спроби не дають результату. Водночас усі сторони зацікавлені в мирній угоді: Україна виснажена війною, російська економіка перебуває у кризовому стані, а президенту США Дональду Трампу напередодні осінніх проміжних виборів до Конгресу потрібен зовнішньополітичний успіх.

«Але Путіну, щоб вийти з війни та зберегти обличчя — теж потрібна перемога. Щось, що можна за перемогу видати. Повна окупація Донбасу — найменший варіант. Тоді можна буде заявляти весь готовий пропагандистський набір. Мовляв, Київ ніхто брати і не збирався, окупацію України вигадали підступні європейці, а все було куди скромніше», — пояснив військовий.

Як зазначається, офіційна версія Кремля матиме максимально спрощений вигляд: протягом восьми років «підступні націоналісти» нібито «Дамбілі Бомбас», а населення Донбасу благало російського лідера про «порятунок».

Далі, за цим сценарієм, звучатимуть традиційні гасла про те, що «росіяни своїх не кидають», а Москва прийшла на допомогу. Протягом чотирьох років вона, мовляв, героїчно воювала проти всього НАТО й зрештою перемогла. Заявлятиметься, що Росія «не програла жодної війни», «звільнила» Донбас і після цього уклала мир, адже інших цілей так званої «СВО» ніколи й не існувало, а всі інші твердження — «вигадки ворогів».

«Ось такий сценарій. Залишилось захопити Донецьку область. Але це виявилося не так просто», — констатував Сазонов.

Нагадаємо, понад 11 років Кремль намагається захопити Донбас, що залишається головним пріоритетом Путіна. Як пише NYT, Росія вимагає повного передавання Донецької області, а держсекретар США Марко Рубіо називає це ключовим питанням мирних переговорів. Для Путіна контроль над регіоном є питанням виживання перед власними націоналістами та основою для наративу про перемогу. Водночас експерти зазначають, що поступка територіями є вкрай болючою для України, де роками гинуть воїни. Сам диктатор відкрито заявляє, що захопить Донбас силою або змусить ЗСУ відступити.