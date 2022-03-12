Повна загроза участі у війні білоруських військ не анульована, бо "Лукашенко в руках у Путін" - Данілов

Повна загроза участі у війні білоруських військ не анульована, бо "Лукашенко в руках у Путін" - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки знову звернувся до білоруських військових не брати участі у війні проти України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що загроза використання білоруських військових проти України повністю не анульована, бо "Лукашенко в руках у Путін".

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у прямому ефірі спільного телемарафону UA.

"На превеликий жаль, ми не можемо остаточно сказати, що ця загроза повністю анульована, тому що Путін тримає, як то кажуть, у своїх міцних руках. От він взяв його вже певний час, він його тримає, шантажує. Лукашенко, як може, маневрує в цьому питанні", - сказав Данілов.

Секретар Ради нацбезпеки знову звернувся до білоруських військових не брати участі у війні проти України, якщо вони не хочутьповерунтися додому грузом 200. "Я казав вчора, повторю і сьогодні, якщо хтось із білоруських солдат має бажання бути грузом 200, то ми дуже швидко все це оформим", - сказав він.

ТСН.ua

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