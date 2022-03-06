Повне ембарго: Польща вимагає санкціонувати всі енергоносії з Росії

Яблонський заявив, що доки до Путіна йтимуть гроші за нафту, газ та вугілля, доти він може фінансувати війну.

Польща вважає повне ембарго на всі енергоносії з Росії єдиною можливістю зупинити війну проти України.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.

“Доки до Путіна йтимуть гроші за нафту, газ, вугілля, але ключовою тут є нафта, доти він може фінансувати війну. Тому ми й надалі закликатимемо, вестимемо переговори і боротимемося за те, щоб було запроваджено повні санкції на всі енергоносії, повне ембарго”, - зазначив він.

Яблонський також додав, що лише таким чином вдасться перекрити надходження коштів до Росії, що зупинить війну.

За словами польського дипломата, зараз ЄС має надати Україні допомогу таких масштабів, які необхідні. Він визнав, що зараз величезні виклики є також і перед іншими країнами цієї частини Європи: Польщею, Словаччиною, Румунією та іншими.

Яблонський підкреслив, що підтримка України має бути більшою.

"Ми як ЄС також є жертвами цієї агресії, оскільки Путін не має наміру зупинятися. Він хоче тотального домінування, консолідації своєї влади. Це реальний виклик для ЄС", - підкреслив заступник глави МЗС РП.

Він наголосив, що у світлі загрози РФ весь Захід має бути єдиним і підтримувати Україну.