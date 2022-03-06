Повне ембарго: Польща вимагає санкціонувати всі енергоносії з Росії

Яблонський заявив, що доки до Путіна йтимуть гроші за нафту, газ та вугілля, доти він може фінансувати війну.
Польща вважає повне ембарго на всі енергоносії з Росії єдиною можливістю зупинити війну проти України.
Про це під час пресконференції у Варшаві заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.
“Доки до Путіна йтимуть гроші за нафту, газ, вугілля, але ключовою тут є нафта, доти він може фінансувати війну. Тому ми й надалі закликатимемо, вестимемо переговори і боротимемося за те, щоб було запроваджено повні санкції на всі енергоносії, повне ембарго”, - зазначив він.
Яблонський також додав, що лише таким чином вдасться перекрити надходження коштів до Росії, що зупинить війну.
За словами польського дипломата, зараз ЄС має надати Україні допомогу таких масштабів, які необхідні. Він визнав, що зараз величезні виклики є також і перед іншими країнами цієї частини Європи: Польщею, Словаччиною, Румунією та іншими.
Яблонський підкреслив, що підтримка України має бути більшою.
"Ми як ЄС також є жертвами цієї агресії, оскільки Путін не має наміру зупинятися. Він хоче тотального домінування, консолідації своєї влади. Це реальний виклик для ЄС", - підкреслив заступник глави МЗС РП.
Він наголосив, що у світлі загрози РФ весь Захід має бути єдиним і підтримувати Україну.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.