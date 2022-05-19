"Повне нехтування ухваленою резолюцією": Блінкен звинуватив Росію у навмисному використанні голоду як зброї

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія навмисно створює дефіцит продовольства й використовує голод як зброю для досягнення своїх цілей.

Росія порушує світовий порядок попри те, що як один із постійних членів Ради безпеки ООН несе безпосередню відповідальність за підтримання, зміцнення й захист цього порядку.

Про це він сказав у четвер під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань конфлікту й безпеки продовольства.

"У 2018 році ця Рада ухвалила резолюцію 2417, яка засудила використання голоду проти цивільних осіб в якості інструменту війни та прирівняла це до воєнного злочину. Повне нехтування Російською Федерацією цією резолюцією стало ще одним кричущим випадком, коли уряд використовує голод проти сотень мільйонів цивільних осіб у спробах просування своїх цілей", - наголосив Блінкен.

За його словами, російська влада, очевидно, використовує дефіцит продовольства як зброю, щоби підірвати дух українського народу.

"Але українці намагаються нагодувати своє населення і весь світ", - зазначив він.

Блінкен підкреслив, що використання продовольства як зброю є обдуманим рішенням Кремля.

"Навіть колишній президент РФ Дмитро Мєдвєдєв, який є членом Ради нацбезпеки Росії, сказав, що це – "тиха зброя", додавши, що "вона є мовчазною, але при цьому дуже потужною", - нагадав очільник Держдепу.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила Росію у розпалюванні глобальної кризи.