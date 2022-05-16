"Повне самогубство": Арестович вважає, що Білорусь не наважиться втрутитися у війну з Україною

"Повне самогубство": Арестович вважає, що Білорусь не наважиться втрутитися у війну з Україною

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ймовірність вступу білоруської армії на боці РФ у війну з Україною.

Арестович вважає, що Білорусь пропустила найсприятливіший період для вступу у війну і тепер не наважиться це зробити.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Лукашенко вказує на "підступні війська НАТО", які нібито вже готові для введення (до Білорусі. - Ред.). Це продовження наративу, що нібито "зла Польща" частину західної України має окупувати. Це їхня улюблена пісня. Олександрові Григоровичу важко. Він має вирішити два завдання: не дати втягнути у війну свої війська і зберегти удавану лояльність щодо Москви. Він вирішує це завдання у дуже складних умовах", — зазначив радник керівника ОП.

Також Арестович розповів, які зараз рухи здійснюють ворожі сили на території Білорусі. Він запевняє, що там тривають навчання, і жодних ознак, що Білорусь буде втручатися у ситуацію, немає.

"У Білорусі є навчання. Вони проводяться, бо є відповідний навчальний період. Крім того, вони мають додаткову мету – протистояти тим навчанням, які НАТО проводить у країнах Балтії і Польщі. Тобто це стандартна планова військова активність", — переконаний представник ОП.

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За словами Арестовича, білоруська армія мала набагато кращі шанси втрутитися у війну з Україною, коли під Києвом було 20-25 тис. російських військ.

"Здавалося всім, що Київ не вистоїть, і вони могли стати військами-переможцями. Але вони і тоді не втрутилися. Зараз російських військ під Києвом нема. Зайти сюди або на якийсь інший напрямок для білоруської армії – повне самогубство. І коли вони у найкращий момент не вступили, чекати на них зараз – перебільшення", — підсумував він.

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Раніше у розвідці Британії пояснили, чому Лукашенко боїться прямої участі у війні в Україні.

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