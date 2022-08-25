Повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі: мер міста повідомив про рівень радіації

Через дії окупантів вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Відомо, що наразі на Запорізькій АЕС ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі. Будь-які зауваження до роботи автоматики і систем безпеки наразі відсутні.

Як повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, радіаційний фон в місті перебуває в межах норми.

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"Станом на 14:30 радіаційний фон в місті становить 10,4 мікрорентген на годину, що відповідає природному. Просимо без окремих рекомендацій не вживати препарат калію йодиту - в цьому зараз немає потреби", - зауважив міський голова.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Це сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із ЗАЕС. В "Енергоатомі" наголосили, що власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Тим часом у МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати Запорізьку АЕС потрібно за допомогою "переговорів".

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