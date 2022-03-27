Повне знищення нафтобази на Київщині потягло збитків на мільйони доларів і викликало дефіцит палива

Збитки від потрапляння ворожих ракет йдуть на мільйони доларів.

Знищені резервуари та згоріла автомобільна техніка - тепер такий вигляд має нафтобаза у Калинівці, яку обстріляли російські війська ввечері 24 березня. Побачити нафтобазу журналістів ТСН пустили лише за кілька днів після обстрілу, до того часу перебувати на вже знищеному підприємстві було небезпечно. Цей об'єкт забезпечував нафтопродуктами цивільних людей, зокрема, аграріїв. Тепер же можуть виникнути проблеми із посівною, адже паливо буде в дефіциті.

Про це йдеться в ТСН.

Резервуари для зберігання нафтопродуктів згоріли вщент. Відтепер нафтобаза працювати не може. В неї влучили ще ввечері 24 лютого. Однак, через небезпеку, журналістів на об'єкт не пропускали. Нашій знімальній групі першими вдалося попасти на підприємство. Та побачити, які руйнування із собою приносять російські ракети.

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«Резервуарний парк знищений повністю. Ось наш гараж, ви бачите, що від нього тоже взагалі нічого не залишоля. З автотранспорту в нас згоріло майже 10 одиниць техніки», - показує власник нафтобази Олексій Прохоренко.

По нафтобазі били прицільно, у резервуари потрапило одразу дві ракети. У момент вибуху повз проїзжджав евакуаційний потяг. Ударною хвилею у трьох вагонах вибило вікна. На щастя, ніхто не постраждав. Обійшлося без жертв і на нафтобазі.

Збитки від потрапляння ворожих ракет нині оцінити важко. Але, тут кажуть, сума йде на мільйони доларів.

«Сама вартість об’єкта коштує десь приблизно за підрахункам те, що ми вкладали в будівництво, майже 10 мільйонів доларів. В нас були залишки палива на остатках як наші, так і зберігачів, які тут зберігали, все це згоріло, як ви бачите, вартість палива. За поверхневими підрахункам, складає десь я думаю, 6-7 мільйонів євро», - повідомляє власник нафтобази.

Знищенням нафтобази російські війська також поставили під питання посівну. Вона мала ось-ось розпочатися, але тепер, де брати паливо незрозуміло. « Зараз буде дефіцит. Він вже почався», - повідомляє Прохоренко.

Який вигляд має нафтобаза у Калинівці після обстрілу російськими військами

Окупанти заявляють, що цілять по військовій інфраструктурі, але знищенням цієї нафтобази вони знову завдали шкоди звичайним українцям. За останні кілька днів під обстріл потрапили три нафтобази. Дві з них - 26 березня. Зранку ворог обстріляв нафтобазу в селі Крячки - це в тому ж Васильківському районі, що і Калинівка. Туди прилітає вже вдруге від початку повномасштабної війни. Інша - у Дубно Рівненській області.

Через пожежу у Дубно низка потягів затримувалися. Лише сьогодні зранку повідомили - горіння вдалося ліквідувати. Хімічний та радіаційний фон в нормі. Цивільному населенню - нічого не загрожує.

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