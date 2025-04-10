"Повне знищення України": Берлінська розповіла про найгірший сценарій наступу РФ

Марія Берлінська пояснила, чому загроза масштабного наступу РФ залишається високою

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Російські окупанти можуть розпочати масштабний наступ одразу на три області України, якщо розглядати найгірший сценарій розвитку війни.

Таку думку висловила волонтерка, ветеранка та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська в ефірі “Громадського радіо”.

“Я допускаю все. Тому що я виходжу з найгіршого сценарію. Сценарію, де нас хочуть стерти повністю”, – заявила вона.

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Берлінська наголосила, що питання стоїть не лише у територіях, а в існуванні України загалом.

“Якщо хтось думає, що Путін зупиниться по Дніпру, якщо йому віддати частину територій – це хибна думка”, – підкреслила вона.

За її словами, раніше вже лунали припущення, що відмова від “ДНР” і “ЛНР” чи Криму нібито зупинила б агресію. Однак Росія прагне не частини України, а повного контролю або знищення українського народу.

Берлінська пояснила, що усвідомлення реальної загрози не має викликати паніку, а лише змусити спокійно та системно готуватися до можливого розвитку подій.

“Хочеш миру – готуйся до війни”, – нагадала вона.

Нагадаємо, Росія розпочала наступ на Сумщину та Харківщину, про це заявив головком Олександр Сирський.