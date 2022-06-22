Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До повного звільнення острова: Буданов повідомив про ситуацію на Зміїному

Дата публікації
Перегляди
3516
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До повного звільнення острова: Буданов повідомив про ситуацію на Зміїному

Острів Зміїний, скриншот з відео / "Світ на виворіт"

Військова операція ЗСУ триває.

Збройні сили України мають намір повністю звільнити острів Зміїний від росіян.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час інформаційного телемарафону. 

"На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ. Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний", - зазначив Буданов.

За його словами, будь-які "незвичні" події в Херсонській області впродовж останніх чотирьох діб сталися завдяки руху опору, який співпрацює з українськими силовими структурами, в тому числі військовою розвідкою.

Нагадаємо, днями ЗСУ вдарили по російських окупантах на острові Зміїний. Відомо, що українські бійці атакували ворожий гарнізон із застосуванням різних сил та способів ураження.

Читайте також:

Наступна публікація