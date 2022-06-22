До повного звільнення острова: Буданов повідомив про ситуацію на Зміїному

До повного звільнення острова: Буданов повідомив про ситуацію на Зміїному

Військова операція ЗСУ триває.

Збройні сили України мають намір повністю звільнити острів Зміїний від росіян.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час інформаційного телемарафону.

"На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ. Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний", - зазначив Буданов.

За його словами, будь-які "незвичні" події в Херсонській області впродовж останніх чотирьох діб сталися завдяки руху опору, який співпрацює з українськими силовими структурами, в тому числі військовою розвідкою.

Нагадаємо, днями ЗСУ вдарили по російських окупантах на острові Зміїний. Відомо, що українські бійці атакували ворожий гарнізон із застосуванням різних сил та способів ураження.