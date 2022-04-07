"Повністю підтримує вступ України до ЄС": Зеленський розповів про результати звернення до парламенту Ірландії

"Повністю підтримує вступ України до ЄС": Зеленський розповів про результати звернення до парламенту Ірландії

Також у президента заплановані звернення до парламентів і народів Греції та Республіки Кіпр.

Вчора, 6 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Ірландії.

Головнокомандувач під час свого відеозверння розповів, про що йому вдалося домовитися.

Загалом, Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України до Європейського Союзу. Окрім цього, уряд країни робитиме все, аби посилити тиск на РФ, аби країна-агресорка припинила воєнні дії.

"Звернувся сьогодні до парламенту та народу Ірландії. Ця країна – одна з перших, які прийшли нам на допомогу після 24 лютого. І одна з тих, хто проявляє принципове лідерство у європейському домі, щоб ефективно й рішуче тиснути на Росію. Як результат мого звернення – маємо хорошу новину: Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України у Європейський Союз. А також робитиме все, щоб посилити тиск на Росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилася ця війна", - повідомив президент України.

Загалом, Зеленський сьогодні звернеться до парламентів і народів Греції та Республіки Кіпр.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 42-го дня війни

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