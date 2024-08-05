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Повністю знищений: з’явилося фото складу боєприпасів на аеродромі Морозовськ у РФ

Повністю знищений: з’явилося фото складу боєприпасів на аеродромі Морозовськ у РФ

Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ / Фото:Telegram-канал Досье Шпиона

Склад повністю знищений, а залишки боєприпасів розкидані по території російського аеродрому Морозовськ.

У Мережі з’явилось фото наслідків атаки дронів на аеродром Морозовськ у Ростовській області РФ.

Про це у понеділок, 5 серпня, повідомили OSINTtechnical в мережі Х.

"Нове фото зі складу боєприпасів на російській авіабазі Морозовськ, яку на минулих вихідних вразили українські безпілотники. Склад повністю знищений, а залишки боєприпасів розкидані по території", – йдеться в повідомленні.

5 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що внаслідок удару по аеродрому Морозовськ знищено російський бомбардувальник Су-34, ще два, ймовірно, пошкоджено уламками.

Морозовськ розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, 3 серпня 2024 року  Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження російського аеродрому "Морозовск" та інших військових цілей у Росії.

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