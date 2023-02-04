Повністю зруйнована багатоповерхівка: росіяни обстріляли центр Бахмута

Російські загарбники, у суботу, 4 лютого, завдали удару по центральній частині міста Бахмут у Донецькій області. Внаслідок атаки зруйнована багатоповерхівка.

Про це йдеться на сторінці очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"Жодного спокійного дня. Росіяни намагаються стерти Бахмут з лиця землі", - йдеться у повідомленні.

Він опублікував кадри багатоповерхового будинку у центрі міста, який повністю вигорів після чергового удару армії РФ.

"Нас не зламати! Фортеця Бахмут", - додав Рева.

Додамо, російська армія продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат.

Зазначимо, ЗСУ виграли час для створення нових ліній оборони, утримуючи Бахмут.

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