Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повний колапс та катастрофа: Арестович розповів, яке "пекло" ЗСУ влаштували окупантам на Харківщині

Дата публікації
Перегляди
35к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повний колапс та катастрофа: Арестович розповів, яке "пекло" ЗСУ влаштували окупантам на Харківщині

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові під час контрнаступу у Харківській області взяли у полон дуже велику кількість окупантів.

За його словами, це зараз єдина проблема, яка існує в української армії під час деокупації. 

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів в ефірі "Фейгін LIVE".

"Нам нема куди подіти полонених уже, стільки їх набрали, що війська не справляються. А чому це відбувається? Вже можна визнати, 30 населених пунктів звільнили у Харківській області, це все в результаті наступу на Балаклію, і далі на Куп'янськ", - заявив Арестович.

Він розповів, що ситуація на Харківщині для російських військових катастрофічна. Вони масово здаються в полон або втікають з позицій. 

"Там повний колапс та катастрофа, обвал, як цунамі зносить російські війська. Ми захопили тисячі снарядів, десятки одиниць новітньої техніки, вогнеметні системи. Якщо ми добиваємо Ізюмську катастрофу, рахунок полонених піде на тисячі", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше на півдні України російські окупанти добровільно піднімали білий прапор і здавалися у полон.

Читайте також:

30 сіл і міст звільнили на Харківщині – звернення Зеленського за 9 вересня

30 сіл і міст звільнили на Харківщині – звернення Зеленського за 9 вересня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
35к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація