"Повний снарядний голод": Пригожин визнав проблеми окупантів та звинуватив Міноборони РФ

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав великі проблеми на фронті у окупантів та заявив про нестачу снарядів.

Цю інформацію опублікувала пресслужба Пригожина.

Так, ватажок "вагнервців" звинуватив командування РФ в тому, що воно перекрило його бійцям постачання снарядів і через це вони зазнають величезних втрат.

За його словами, будь-які переговори з представниками Міноборони РФ щодо постачання боєприпасів закінчуються тим, що йому радять перепросити у "тих, хто зверху". Він отримав натяк, що повинен нібито перед кимось вибачитись, щоб спростити процедуру видавання боєприпасів для своєї ПВК.

"Сьогодні щодня гине вдвічі більше бійців ПВК "Вагнер" та інших підрозділів, яких ми не можемо прикрити через повний снарядний голод. Ті, хто заважають перемогти в цій війні, прямо працюють на ворога. Допомагають ворогові зламати хребет Росії! Ви снідаєте, обідаєте та вечеряєте із золотого посуду та відправляєте своїх доньок, онучок та жучок відпочивати по Дубаях, не соромлячись нічого, у той момент, коли російський солдат гине на фронті, я прошу, дайте нам боєприпаси", - заявив він.

Євген Пригожин також зазначив, що він чітко знає склади і навіть номери схронів з боєприпасами, тому впевнений, що запасів вистачає.

Пригожин та ПВК "Вагнер" на війні проти України

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 9 лютого заявив про припинення вербування ув'язнених на війну. Пізніше він заявив, що його усунення пов'язане з протидією військового керівництва Росії.

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль боїться впливу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

За їхніми даними, Міноборони РФ за прикладом Пригожина вербує в'язнів.

У Білому домі заявили, що загальні втрати ПВК "Вагнер" в Україні сягнули понад 30 тисяч осіб. Серед них – 9 тисяч вбитих.

Президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що ПВК "Вагнер" досягла "вражаючих результатів" і висловив намір створити власну приватну військову компанію.

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