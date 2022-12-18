Повноцінний наступ чи диверсії: експерт оцінив можливості ворожого угруповання на території Білорусі

Мобільні групи ворожих диверсантів можуть здійснювати свою діяльність, проникаючи на територію України, але ЗСУ готові їх зустріти.

Концентрація сил та засобів білоруської армії та російських окупаційних військ на території країни-сателіта РФ недостатня для формування ударного угруповання.

Можливості ворога на території Білорусі оцінив у неділю, 18 грудня, в ефірі телеканалу FREEДОМ військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Він нагадав, що для формування повноцінного ударного угруповання на території Білорусі необхідно сконцентрувати щонайменше 40-50 тисяч особового складу. Такої кількості ні українська розвідка, ні спецслужби західних партнерів не фіксують.

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За оцінкою експерта, сумарно їхній потенціал наразі становить приблизно 24-25 тисяч осіб, що фактично майже вдвічі менше, ніж було станом на 24 лютого, коли на територію України вторглося 40 батальйонно-тактичних груп російських окупаційних підрозділів з території Білорусі.

“Тому формування ударного угруповання може зайняти десь місяць-півтора, можливо навіть два, залежно від їхніх технічних можливостей, логістики тощо. І цей процес неможливо здійснити непомітно", - зауважив Коваленко.

Однак, існує ймовірність, що ворог не ставитиме завдання великомасштабного вторгнення, а лише проведення диверсій.

“У цьому випадку невеликі мобільні групи диверсійного типу можуть здійснювати свою діяльність, проникати на територію України і виконувати поставлені завдання. Але з іншого боку, у ЗСУ є досить багатий досвід щодо контрдиверсійної діяльності. І я б не позаздрив тим ДРГ, які можуть попастися на подібного роду виконання завдань на нашій території”, — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 19 грудня поїде до Мінська на зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, аби змусити його виконати домовленості "союзної держави".

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