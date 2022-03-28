Повномаштабного вторгнення Росії могло б не бути: Зеленський пояснив, з чим запізнився Захід

Повномаштабного вторгнення Росії могло б не бути: Зеленський пояснив, з чим запізнився Захід

За словами президента, вчасні санкції Заходу завадили б Білорусі брати участь в війні.

Превентивні санкції Заходу проти Росії залишили б її без допомоги Білорусі та дали б більше часу українським військовим підготуватися до подальшого вторгнення Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню The Economist.

"Вони б показали Білорусі, що могло б статися, якби ввели превентивні санкції щодо російського бізнесу, експорту нафти та газу тощо. Це з урахуванням того, що білоруси не підтримують війну Росії проти України", – зазначив він.

Він також наголосив, що попереджувальні санкції дали б більше часу українським військовим підготуватися до подальшого вторгнення Росії.

Також Володимир Зеленський нагадав світовій громадськості, що звичайні українці голими руками зупиняли танки, що рухалися вулицями Херсона. Президент України Володимир Зеленський сказав, що залишиться зі своїм народом до кінця.

Володимир Зеленський відповів на запитання представників російських ЗМІ

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