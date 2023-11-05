"Поводилася так, ніби село належить їм": що відомо братів Мамонів, які навели удар по Грозі

Служба безпеки "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня, коли загинуло 55 людей. Ними виявилися двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон і його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Недовіра між місцевими жителями

Як стало відомо, брати Мамони були знайомі із загиблим Андрієм Козирем. Він заходив до них у гості та привозив подарунки до повномасштабного вторгнення Російської Федерації до Україну.

Після того, як Україні вдалося повернути окуповане село, між жителі почали дивитися одне одного з підозрою.

"Недовіра була небезпідставною. 5 жовтня десятки жителів зібралися на кладовищі на околиці грози на похорон Козиря, а потім пішли в сільське кафе. О 13:25 ракета влучила в будівлю, вбивши 59 людей, що знаходилися в кафе і поруч з ним. Кілька днів після цього мішки з тілами лежали на дитячому майданчику поруч з тим місцем, де знаходилося кафе", - мовиться у повідомленні.

Ракетний удар по Грозі 5 жовтня

Один із місцевим жителів Микола Гриб вів невелике господарство разом з Сергієм Мамоном і вони продавали новонароджених телят іншим жителям села з великою знижкою.

Дружина Мамона, Наталія, працювала у сільському кафе, куди місцеві жителі приходили, щоб поділитися плітками. Іноді вони з Ніною Гриб їздили за продуктами в сусіднє місто Шевченкове або готували разом, поки чоловіки були в полі.

Водночас у Володимир Мамон їздив до матері у сусіднє село. Олександр і Дмитро, наймолодші, грали у футбол на вулиці біля будинку. Всі називали хлопчиків "маленькими мамонтятами".

Як односельчани ставилися до братів-зрадників

Коли вони виросли, усі троє братів Мамона стали місцевими поліцейськими. Ніхто з жителів села не пам'ятає, щоб хтось із них сказав щось, що могло б навести на думку про те, що коли-небудь вони будуть підтримувати Росію, а не свою країну.

"Вони говорили російською, як і багато хто в селі", - каже 25-річний Олександр Мухуватий, друг дитинства Дмитра Мамона.

Ракетний удар по селу Гроза 5 жовтня / Фото: Associated Press

У селі кажуть, що сім'я Мамонів більше з-поміж інших підтримувала окупантів. Зокрема, вони дозволяли російським солдатам зупинятися у їхньому будинку, а всі три брати працювали в російському відділенні міліції в сусідньому Шевченкові.

"Вся сім'я Мамонов поводилася так, ніби село належить їм", - каже Мухуватий.

Нагадаємо, російські окупанти 5 жовтня завдали удару по селу Гроза Куп'янського району - це було наймасовіше вбивство мирних мешканців на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села.

СБУ встановила, що навели російський "Іскандер" на село двоє місцевих жителів - брати Володимир та Дмитро Мамони. Під час окупації вони перейшли на бік РФ, а після звільнення населеного пункту втекли до країни-агресорки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масове вбивство в Грозі: ХТО НАВІВ російську ракету, яка вбила ПІВ СЕЛА?!

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