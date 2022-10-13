"Поводяться, як бидло": у Єкатеринбурзі в РФ місцеві скаржаться на мобілізованих, які горлопанять і б'ються (відео)

"Мобіки" в РФ почали діставати своєю поведінкою місцевих жителів, які живуть поряд з військовими частинами.

У російському Єкатеринбурзі місцеві жителі потерпають від поведінки мобілізованих до лав ЗС РФ. Ті постійно б'ються, горланять на вулиці і пиячать.

Про це повідомляють у місцевому телеграм-каналі.

"Ці військовозобов'язані поводяться як справжнє бидло. Розпивають спиртне, кричать і б'ються цілодобово. Смітять по всій території містечка, ламають дитячі майданчики, зламали лавочку. Нехай їх не випускають із частин, не продають спиртне та вживають заходів", — розповіла мешканка одного з будинків.

Місцеві жителі час від часу викликають правоохоронців, аби ті вгамовували вояків.

Що відомо про мобілізацію в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію. Було заявлено, що впланах мобілізувати до ЗС РФ 300 тисяч осіб.

Пізніше стьало відомо, що в Указі про мобілізацію був "таємничий" пункт, в якому йшлося про призов мільйона росіян.

За даними Генштабу ЗСУ, до України прибула партія мобілізованих росіян у кількості щонайменше 500 осіб, які воюватимуть у радянських касках та з автоматами ще "дідів" АК-12.

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