"Поворот у війні відбувся": Фейгін вважає, що "референдумами" Путін намагається попередити наступ ЗСУ

Росіяни оголосили про проведення "референдумів"в "ЛДНР", а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Російський правозахисник та юрист Марк Фейгін вважає, що таким чином у Кремлі намагаються попередити можливий наступ Збройних сил України.

Таку думку він висловив в коментарі "УНІАН".

Фейгін наголосив, що після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області "ситуація набула зовсім інший оборот".

"Я вважаю, що поворот у війні дійсно відбувся, остаточний переломний момент, оскільки зупинити наступ ЗСУ вже неможливо. І розуміння цього змушує партію війни в оточенні Путіна форсувати ситуацію, проводити "референдуми", щоб спробувати останнім цим засобом зупинити можливу деокупацію територій", - каже правозахисник.

Він вважає, що окуповані території України оголосять російськими, щоб загрожувати використанням доктрини безпеки і застосуванням всіх засобів: "аж до ядерної зброї і якихось інших неконвенційних видів зброї (хімічної чи іншої), щоб "захистити" ці території".

Фейгін називає це "сигналом Москви" для України і для Заходу, аби він "вплинув на Київ і той пішов на переговори, на перемир'я, на якусь угоду".

"Остання спроба продемонструвати, що Москва готова до більш рішучої відповіді і до більш рішучих дій", - наголосив правозахисник.

Як повідомлялося, гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Снігурівка та Олександрівка Миколаївської області вже приєднані до Херсонської області.

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