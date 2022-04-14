Поворотне значення у війні: військовий експерт зі США оцінив наслідки підбиття крейсера "Москва"

Експерт наголосив, що війна не закінчиться 9 травня.

Підбиття ЗСУ крейсера "Москва" має важливе значення у війні РФ проти України. Його можна порівняти з відступом росіян від Києва.

Про це сказав президент The Jamestown Foundation Глен Говард, пише "Укрінформ".

"По суті, Україна самостійно воює (проти росії – ред.) у Чорному морі, і вони роблять це чудово. А (ураження крейсера – ред.) "Москва", якщо він дійсно тоне, має монументальне значення", - зауважив Говард.

Він зазначив, що це - поворотний для України момент у війні. Експерт зазначив, що війна буде тривалою та точно не закінчиться 9 травня.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє офіційний Київ. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

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