Повоєнна відбудова та гуманітарна допомога: Шольц висловився про підтримку України

G7 стоїть разом у підтримці України. Путін повинен програти цю війну.

Тому G7 погодилася продовжити фінансову, бюджетну та гуманітарну допомогу нашій державі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає журналіст ТСН.ua.

За його словами, німеччина погодилася з тим, що Путін не має виграти цю війну. Країни мають самостійно визначати свій шлях та не мають бути атаковані з боку своїх сусідів.

G7 погодилася продовжити фінансову, бюджетну - $29 млрд вже були мобілізовані - та гуманітарну допомогу України. І, звичайно, це включає надання Україні військової підтримки – Німеччина надасть озброєння.

“Ми також говорили про повоєнну реконструкцію. Ми закумулюємо на ці цілі додаткові кошти. Проте G7 має також зібратися разом із країнами-членами ЄС, щоб обговорити План Маршалла для України”, - наголосив Олаф Шольц.

Нагадаємо, що Дуда повідомив, як світ повинен відповісти Путіну за обстріл ТЦ у Кременчуці.

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