Повоював дві доби на фронті: українські бійці взяли в полон окупанта на Запорізькому напрямку (фото)

Бійці бригади "Спартан" взяли в полон російського окупанта на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у ГРУ 19 листопада.

"Бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" взяли в полон військовослужбовця 70-го мотострілецького полку зс рф "ППД – чеченська республіка, РФ". Це відбулося на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

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"Ситуацію у своєму підрозділі описав як критичну, і саме цим пояснив причину здачі в полон. За його словами російське командування обіцяло, що вони будуть на передовій лише дві доби та тільки в обороні. Втім на позиціях він вже двадцять днів, каже, що їх постійно женуть на штурми без підтримки кулеметів і видають лише по два магазини патронів та малу кількість гранат", – повідомили у ГРУ.

Окупант отримав обмороження ніг та під час спроби штурму позицій українських захисників здався у полон бійцям бригади "Спартан".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу окупанти втратили загиблими вже 347 160 осіб особового складу з початку повномасштабного вторгнення.

Тим часом росіяни залишають на українській землі "сувеніри", які потім знаходять ЗСУ. Бійці показали шолом, який забув прихопити з собою військовослужбовець РФ.

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