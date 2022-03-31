"Повторення Курської дуги": Арестович розповів про запеклі бої в Ізюмі

Ще у Другу світову війну ізюмський плацдарм був зоною найважчих боїв, зазначив радник голови ОП.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що 31 березня продовжують точитися найважчі бої в Ізюмі Харківської області і пояснив, яка мета там в окупантів.

Про це Арестович сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Ізюм – там найважчі бої, тому що Ізюм – це якраз північний фланг того угрупування, яким всі вони хочуть зрізати та оточити нас, умовно кажучи, до Волновахи від Ізюма. Тобто – повторення Курської дуги (часів Другої світової війни – ред.), вивернутої навиворіт. Коли німецькі війська намагалися зрізати виступ радянських, йшли в оборону і зав’язались зверху. Тепер російські хочуть зрізати українські трохи південніше. Але ще у Другу світову війну ізюмський плацдарм був зоною найважчих боїв. Бачите, історія повторюється", – розповів радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ 31 березня ввечері повідомили, що російські війська атакують на Донбасі місто Попасна, імовірно, задля відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

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