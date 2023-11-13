Повторення бахмутського сценарію?: оглядач The Economist про доцільність оборони Авдіївки

На думку експерта, оборона Авдіївки є більш виправданою для ЗСУ, ніж оборона Бахмута.

Оборона Бахмута коштувала Україні більше, ніж вона отримала.

Таку думку висловив воєнний оглядач The Economist Шашанк Джоши в інтерв'ю "УП".

Експерт пояснив, чи можна говорити, що оборона Авдіївки є повторенням бахмутського сценарію.

"Мені здається, це дещо інше. Тут є певна схожість, що російська армія проводить широкомасштабний наступ без належним чином підготовлених військ, що коштує їй величезних людських втрат і навряд чи призведе до якогось ширшого стратегічного успіху", – каже Шашанк Джоши.

На думку аналітика, Авдіївська кампанія не буде успішною для Росії.

"Географія цього місця інша. І я не думаю, що можна провести точну паралель з Бахмутом. Цілком можливо, що оборона Авдіївки є більш виправданою, ніж оборона Бахмута", – підсумував Шашанк Джоши.

Бої за Авдіївку: останні новини

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу". Він вважає, що окупанти намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут.

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