"Повторення Іловайська для російських військ": Арестович повідомив про котел для окупантів у районі Високопілля

Українські війська оточили російських окупантів у районі Високопілля Херсонської області. В оточенні перебувають понад тисяча загарбників з озброєнням і військовою технікою.

Бійцям ЗСУ вдалося взяти під свій контроль населений пункт Ольгине і майже повністю – Потьомкине.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 22 липня.

"Там вже два тижні дуже складна обстановка у російських військ, які перебувають в тому районі. Ми обійшли їх справа, зліва. Ми взяли Ольгине частково і майже повністю Потьомкине. Це два населені пункти справа і зліва від Високопілля. Там, власне, повторення Іловайська для російських військ. Тому що понад тисяча бійців з озброєнням і військовою технікою перебувають в оточенні тактичному. Вчора була спроба прориву їхнього звідти. Була припинена нашим вогнем. Вони повернулися назад і перебувають на три чверті в оточенні з вогневим контролем виходу", – розповів Арестович.

Також читайте Чи готуються окупаційні війська РФ до наступу на Херсонському напрямку: Буданов дав відповідь

Він також зауважив, що російське командування деморалізоване тим, що відбувається в Херсонській області, зокрема внаслідок роботи HIMARS.

Нагадаємо, як повідомили в ОК "Південь", окупанти на Херсонщині бояться контрнаступу ЗСУ: мінують дороги та берег річки Інгулець, а також регулярно перевіряють місцевих на наявність зброї.

Сходу спростую ці страхи - Андрій Сибіга про можливий наступ Росії з моря "зерновим" шляхом

Читайте також: