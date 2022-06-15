Повторити Маріуполь: Арестович розповів про плани армії Росії на Донбасі

За словами радника керівника ОП, прогресу в діях ворога наразі не видно.

Окупанти хочуть перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ, оточити війська ЗСУ, замкнути котел та добивати наших вояків. Тобто ворог хоче повторити Маріуполь.

Про це він радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у ефірі "Фейгін Live", коментуючи плани армії Росії на Донбасі.

"Тактичні цілі в них (в окупантів – ред.) ті самі: пробити нашу оборону в районі Довгенького. Рушити далі на Слов'янськ, вийти на його західні околиці, форсувати Сіверський Донець у районі Райгородка, рушити знову ж таки до Слов'янська – на північні околиці вийти, форсувати Сіверський Донець від Озерного на Сіверськ. Перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ, взяти наші війська там в оперативне оточення та намагатися замкнути котел та добивати війська – повторити Маріуполь", - розповів радник голови ОП.

Водночас Арестович зазначив, що поки що прогресу не видно.

Нагадаємо, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупанти атакують Луганську область одночасно на девʼяти напрямках. Ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

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